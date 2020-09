Leichtathletik-Mehrkampf : Gleich zwei Rekorde für den Leichtathletikbezirk

Extra

Bis auf rund 200 Punkte ist Mia Louisa Schmitz (14, LG Bernkastel-Wittlich) in Düdelingen an den W-14-Bezirksrekord im Siebenkampf herangekommen. Sie verbesserte sich außer Konkurrenz bei den Luxemburger Meisterschaften startend auf 3313 Punkte. Zunächst stellte sie über 80 Meter Hürden (13,50 Sek.), mit 1,56 Metern im Hochsprung, im Kugelstoßen (7,39 Meter) und 13,06 Sekunden über 100 Meter jeweils eigene Bestmarken auf. Das bedeutete in der Vierkampfwertung bereits persönlichen Rekord (1960 Punkte). Am zweiten Tag sammelte sie mit 4,89 Metern (Weitsprung), 15,14 Metern (Speer) und 2:37,14 Minuten (800 Meter) weitere 1353 Zähler.