Leichtathletik : Zweimal DM-Norm zum Saisonauftakt

Luxemburg Drei Läuferinnen aus der Region feiern in Luxemburg ein gelungenes Debüt über die Langhürden-Distanzen.

Saisonauftakt und Debüt über 300 Meter Hürden nach Maß für Mara Sophie Schmitz und Hannah Schwind. Die für die LG Idar-Oberstein startende Wittlicherin und die Leichtathletin vom Post-Sportverein Trier (PST) erfüllten beim „Meeting d'ouverture de saison“ in Luxemburg auf Anhieb die Norm für die Deutschen U-16-Meisterschaften am zweiten Juli-Wochenende in Bremen. Hinter der mit 45,69 Sekunden luxemburgischen U-16-Rekord laufenden Yaara Puraye belegten Schmitz (46,53) und Schwind (46,66) die Plätze zwei und drei.