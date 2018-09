Zweimal Senioren-WM-Silber für Uschi Klink aus Trier

Nach den Weltmeistertiteln mit dem deutschen Geher-Team 2012 und 2015 hat Ursula Klink bei den Senioren-Weltmeisterschaften im spanischen Málaga zu zwei Silbermedaillen in der Altersklasse W70 geführt. Von Holger Teusch

Die 74-Jährige aus Trier verpasste dabei als Vierte über zehn Kilometer in 1:13:15 Stunden nur knapp eine Einzelmedaille. Über die doppelte Distanz wurde Klink in 2:32:26 Stunden Fünfte. Auf der Rundbahn im Stadion belegte sie über 5000 Meter in 36:41,56 Minuten den sechsten Platz.

Hochspringer Bernd Schumacher von der TG Trier wurde in der gleichen Altersklasse wie Klink Hochsprung-Fünfter. Nachdem sich der 72-Jährige im Juni bei den südwestdeutschen Seniorenmeisterschaften in Trier verletzt hatte, blieb der M70-Rheinlandrekordler trotz Trainingsrückstands mit 1,37 Metern nur vier Zentimeter unter seiner Vorjahresbestleistung.