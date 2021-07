Leichtathletik : Zweimal zwei DM-Normen an einem Tag

Der 15-jährige Jonas Schnitzius von der LG Bernkastel-Wittlich erfüllte in einem Aufwasch an einem Tag die U-16-DM-Norm über 80 Meter Hürden und gleich auch die Zusatznorm. Foto: Holger Teusch

Mainz/Trier Der 15-jährige Jonas Schnitzius hat als erster Junge aus der Region Trier die kompletten Qualifikationsvoraussetzungen für die Deutschen U-16-Meisterschaften erfüllt.

Erster Wettkampf des Jahres und gleich das Ticket zu den Deutschen Jugendmeisterschaften der Unter-16-Jährigen gelöst. Für Jonas Schnitzius war die Absage seines Starts beim SWT-Läufermeeting am Samstag und die kurzfristige Teilnahme an den rheinhessischen Meisterschaften im Blockwettkampf in Mainz einen Tag später genau die richtige Entscheidung. Denn bei dem Fünfkampf mit dem Schwerpunkt auf Wurfdisziplinen (sogenannter Blockwettkampf Wurf) erfüllte der 15-Jährige von der LG Bernkastel-Wittlich gleich in einem Aufwasch die kompletten Qualifikationsvoraussetzungen für die U-16-DM. Um bei den Jüngsten die Vielseitig zu erhalten, muss bei deren nationalen Titelkämpfen außer der Norm in einer Spezialdisziplin auch eine weitere in einem anderen Disziplinblock erreicht werden.