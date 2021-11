Crosslauf-Meisterschaft : Zweiter Anlauf für Bezirks-Cross in der Hocheifel

22 Monate nach den letzten Bezirks-Crosslauf-Meisterschaften in Manderscheid sollen am 21. November in Kelberg die neuen Titelträger der Kreise Bernkastel-Wittlich, Bitburg-Prüm, Trier Saarburg, Daun und der Stadt Trier ermittelt werden. Foto: Holger Teusch

Kelberg Die Bezirksmeisterschaften im Crosslauf sollen am 21. November in Kelberg durchgeführt werden, nachdem sie im Januar wegen Corona ausgefallen sind. Am Montag (15.11.) ist Meldeschluss.

(teu) Zehn Monate nach dem ursprünglich geplanten Termin sollen am Sonntag, 21. November die Bezirksmeisterschaften im Crosslauf erstmals in Kelberg (Vulkaneifelkreis Daun) durchgeführt werden. Ende Januar fiel das Debüt der DJK Kelberg als Meisterschaftsausrichter dem Corona-Lockdown zum Opfer. Meldeschluss für die kurzfristig anberaumten Titelkämpfe ist bereits der kommende Montag (15.11.). Das Programm unterscheidet sich nicht von den Bezirksmeisterschaften vor der Pandemie. Titel werden in fünf Rennen für alle ab der Altersklasse der Zwölfjährigen (Jahrgang 2009) in der Einzel- und Teamwertung vergeben. Die Strecken führen mit Start und Ziel am Kelberger Sportplatz über Wiesen und durch den angrenzenden Wald.

Programm Crosslauf-Bezirksmeisterschaft am 21. November in Kelberg:

13.00 Uhr Kinder U 12 (Jahrgänge 2010/11, 1450 Meter, Rahmenwettbewerb - keine Meisterschaft)

13.15 Uhr Jugend U 14 (2008/09, 1450 Meter)

13.30 Uhr Jugend U 16 (2006/07, 2150 Meter)

13.45 Uhr Frauen/Männer Mittelstrecke und Jugend U 18/20 (2005 und älter, 4100 Meter)

14.30 Uhr Senioren Ü 50 (1971 und älter, 6050 Meter)

15.15 Uhr Frauen/Männer Langstrecke mit Altersklassenwertung W/M 30-45 (8000 Meter)