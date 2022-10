Freundschaftslauf : Zweiter Eifellauf startet in Schönecken

Zweiter Eifellauf startet in Schönecken

Schönecken Zweite Station der Freundschaftslauf-Serie im Eifelkreis Bitburg-Prüm findet am Samstag (22.10.) statt.

(teu) Auch wenn die Tage kürzer werden im Training bleiben, das wollen die Organisatoren der sogenannten Eifelläufe mit ihrer seit fast drei Jahrzehnten durchgeführten Freundschaftslauf-Serie erreichen. Die im Winterhalbjahr angebotenen Trainingsläufe ohne Zeitmessung und Wettkampfcharakter finden an unterschiedlichen Orten in der Regel im Eifelkreis Bitburg-Prüm statt. An diesem Samstag (22.10.) um 14.30 Uhr geht es vom Sportplatz Schönecken aus auf wahlweise etwa zehn, 15 oder 20 Kilometer Strecken. Auch eine Wanderung, wie die Läufe mit einem ortskundigen Führer, werden angeboten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Informationen im Internet: www.eifellauf.de