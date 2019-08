Triathlon : Zweites Tri-Post-Team steigt auf

Neuwied Die zweite Triathlon-Mannschaft von Tri Post Trier startet 2020 in der Regionalliga. Mittelmosel-Triathlon-Team gewinnt letztes Ligarennen in Neuwied.

Die Saison 2019 ist die bisher erfolgreichste in einem Vierteljahrhundert Tri Post Trier! Nachdem das PSD Bank Team, die erste Triathlon-Mannschaft, beim Finale zur ersten Bitburger 0,0% Bundesliga in Berlin den Klassenerhalt perfekt gemacht hatte, sicherte sich das zweite Team in Neuwied den Aufstieg aus der ersten RTV- in die Regionalliga. Dazu reichte Nicolas Krämer, Nicolas Saurenz, Maximilian Nichterlein, Jonas Horn und Jens Langetepe beim letzten Rennen in Neuwied der dritte Platz. Mit 41 Punkten stehen die Trierer in der Abschlusstabelle klar vor Mülheim-Kärlich (37).