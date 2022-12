Laufen : Zwölf Sekunden fehlen zum Sieg bei Heims Comeback

Aachen Patrick Heim setzt seine Laufkarriere mit einem zweiten Altersklassenplatz beim mit mehr als 1000 Teilnehmern besetzten Aachener Winterlauf nach dreijähriger Pause fort.

(teu) Knieprobleme, Corona, keine Rennen, fast sah es so aus, als würde Patrick Heim seine Wettkampfschuhe an den Nagel hängen. „Nach knapp drei Jahren Wettkampfpause und Knieproblemen habe ich mich wieder ins Getümmel gewagt“, sagt der mehrfache Rheinland-Seniorenmeister. Dass er sein Comeback beim Aachener Winterlauf, war kein Zufall. Den Start beim seit 1963 durchgeführten Kultlauf liegt beim ehemaligen Jugendheim der Aachener Turngemeinde (ATG) im Vichtbachtal im Norden der Eifel. Weil nach der Flutkatastrophe im vergangenen Jahr immer noch Brücken nicht wiederaufgebaut sind, war die Strecke 2021 und 2022 mit 16 Kilometern zwei Kilometer kürzer als das Original. „Den Lauf kann ich trotzdem nur empfehlen“, sagt Heim. Denn bei der vielleicht ältesten deutschen Laufveranstaltung auf einer Punkt-zu-Punkt-Strecke liegt das Ziel in Aachen.