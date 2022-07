Rheinland-Pfalz-Meisterschaften : Zwölf sichere und sieben wahrscheinliche DM-Qualifikationen

Die Mannschaft des SFG Bernkastel-Kues mit Trainer Wolfgang Baum (stehend Dritter von links) kehrte mit elf Titelgewinnern von den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften des Turnerbundes in den Mehrkämpfen an die Mosel zurück. Foto: Markus Anton / SFG Bernkastel-Kues

Ramstein Elf Leichtathleten des SFG Bernkastel-Kues und Annie Heil vom VfL Traben-Trarbach qualifizieren sich bei den Rheinland-Pfalz-Mehrkampf-Meisterschaften des Turnerbundes für die nationalen Titelkämpfe.

(teu) Annie Heil vom VfL Traben-Trarbach machte das Dutzend voll, aber gleich elfmal erfüllten die Leichtathleten des SFG Bernkastel-Kuesam vergangenen Wochenende bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften in Ramstein die A-Normen für die Mehrkampf-Meisterschaften des Deutschen Turnerbundes (DTB). Diese berechtigen sicher für die Teilnahme an den nationalen Titelkämpfen im September in Bruchsal. „Besonders bei den jüngeren Jahrgängen war diese hoch“, sagt SFG-Trainer Wolfgang Baum, der sich auch über sieben erfüllte B-Normen freute. Diese ermöglichen einen DM-Start, wenn das Teilnehmerlimit in der jeweiligen Disziplin nicht mit A-Norm-Erfüllern erreicht wird. „Es ist damit zu rechnen, dass auch diejenigen mit B-Norm dabei sind. Das entscheidet sich im August“, sagt Baum.