Laura Dahlmeier stürmt zu Bronze

Die beste deutsche Biathletin sammelt weiter Edelmetall, die Männer hingegen sind chancenlos.

Biathlon-Königin Laura Dahlmeier stürmte zur nächsten Medaille, die deutschen Männer bildeten nur das Spalier für den Triumphator Johannes Thingnes Bö. Während Doppel-Olympiasiegerin Dahlmeier in ihrem dritten Rennen bei den Winterspielen Bronze im Einzel gewann, ging das Team um Sprintsieger Peiffer erstmals leer aus. Nach 20 km war Sotschi-Silbergewinner Erik Lesser als Neunter bester DSV-Skijäger. "Das ist sehr ärgerlich. Da war sehr viel mehr drin", sagte Peiffer.

Dahlmeier hingegen lächelte ihre erste Niederlage in Südkorea nach einem Schießfehler genüsslich weg. "Drei Medaillen in drei Rennen", sagte die 24-Jährige bestimmt, "sind doch einfach nur grandios. Das ist absolut nicht normal!"

Erschöpft war Dahlmeier zuvor in den Schnee gesunken, sie reckte ihre Ski in die Höhe und gratulierte der fehlerfreien Überraschungssiegerin Hanna Öberg (Schweden) mit einer herzlichen Umarmung. Es mischte sich aber auch ein wenig Mitleid in ihre Gefühlswelt. Mit einem Kraftakt hatte Dahlmeier ihrer viertplatzierten Teamkollegin Franziska Preuß (Haag/+59,7) Bronze weggeschnappt. Aber, sagte sie: "Jeder hat hier für sich gekämpft." Franziska Hildebrand als Neunte und Maren Hammerschmidt auf Rang 17 hatten mit der Entscheidung am Ende eines harten Rennens nichts zu tun.

Beim ersten Olympiasieg des Norwegers Bö vor Jakov Fak (Slowenien) und Dominik Landertinger (Österreich) griffen die deutschen Biathleten nicht in die Entscheidung ein. Lesser hatte nach einem Fehler nach 20 km 1:27,3 Minuten Rückstand auf Bö. "Mit einem Fehler muss ich zufrieden sein. Läuferisch habe ich mich aber sehr schwergetan", sagte Lesser. Peiffer kam nach drei Fehlern beim zweiten Liegendschießen nur auf Rang 21. Simon Schempp wurde 36.

Mit drei Gold- und zwei Bronzemedaillen nach sechs Rennen stehen die deutschen Biathleten, die vor vier Jahren in Sotschi lediglich zweimal Silber geholt hatten, schon jetzt glänzend da.

(sid)