Vertrags-Poker : Entscheidung gefallen: Lewandowski will Bayern-Vertrag nicht verlängern

München Robert Lewandowski will nach Medienberichten seinen auslaufenden Vertrag beim FC Bayern München nicht verlängern. Wie es für den Weltfußballer nun weitergeht.

Nach einem Bericht der „Bild“ will Robert Lewandowski seinen im Sommer 2023 auslaufenden Vertrag beim FC Bayern München nicht verlängern. In der vergangenen Woche habe der Weltfußballer den Bayern-Bossen mitgeteilt, „seinen noch ein Jahr laufenden Vertrag in München NICHT zu verlängern“, so die Zeitung am Donnerstag. Sportvorstand Hasan Salihamidzic habe auf die Frage, ob Lewandowski nach dieser Saison weiterhin nicht gehen dürfe, geantwortet: „Wie ich schon gesagt habe: Wir werden Gespräche führen...“