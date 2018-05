Löw beendet Diskussionen um Özil und Gündogan

Bundestrainer Joachim Löw hat die jüngsten Diskussionen um Mesut Özil und Ilkay Gündogan, aber auch um Sandro Wagner zum Start des Trainingslagers in Eppan/Südtirol für beendet erklärt. "Mit dem Wochenende ist das Thema für mich erledigt. Jetzt werden die sportlichen Dinge in den Mittelpunkt gerückt", sagte Löw zur Affäre um Özil und Gündogan, die mit ihrem Treffen mit dem türkischen Präsidenten Erdogan für reichlich Aufregung gesorgt hatten.

Die DFB-Spitze um Löw hatte bereits im Vorfeld des Pokalfinales in Berlin am vergangenen Samstag ein Gespräch mit den beiden türkisch-stämmigen Nationalspielern geführt. Das Duo war anschließend sogar noch bei Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vorstellig geworden, um die Irritationen auszuräumen. Auch über den nicht nominierten Münchner Stürmer Wagner, der Löw und seinen Stab kritisiert hatte, wollte der Bundestrainer am Donnerstag in Eppan nicht mehr reden. "Das Thema ist erledigt. Ich wüsste auch keinen Grund, warum ich darüber sprechen sollte", sagte Löw.

Über Manuel Neuer will er schon reden. Löw glaubt an eine WM-Teilnahme seines Kapitäns. "Er hat auch bei der höchsten Belastung keine Probleme. Es sieht momentan sehr gut aus", sagte er. Der Torhüter des deutschen Rekordmeisters Bayern München hat nach seinem Mittelfußbruch seit September kein Pflichtspiel mehr bestritten. Dennoch hat ihn Löw in seinen vorläufigen WM-Kader berufen. "Wenn er das Gefühl hat, dass er Topleistungen bringen kann, kann er dabei sein in Russland."

