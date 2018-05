später lesen Berlin Löw kritisiert Wagner scharf: "Als wären die anderen Idioten" Teilen

Bundestrainer Joachim Löw hat die Kritik des zurückgetretenen Fußball-Nationalspielers Sandro Wagner vom FC Bayern München knallhart pariert. "Ich empfinde es als Kritik gegenüber seinen Kollegen, die auch spielen. Er stellt manche dar, die bei uns schon ewig spielen, die zu den Führungsspielern gehören, als wären sie ausgemachte Vollidioten", sagte Löw am Freitag am Rande einer Veranstaltung der "Bild-Zeitung" in Berlin: "Als ob sie nur deswegen bei uns sind, weil sie nicht ihre Meinung sagen."