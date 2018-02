später lesen Lotte Lotte verkleinert heimischen Rasen um fünf Meter Teilen

Not macht erfinderisch: Getreu diesem Motto haben die SF Lotte und Schiedsrichter Robert Kampka beim Drittliga-Derby zwischen Lotte und dem VfL Osnabrück auf die schlechten Wetterbedingungen reagiert. Weil der Rasen im Frimo-Stadion an den Rändern gefroren war, wurde das Spielfeld an den Seitenlinien um jeweils 2,5 Meter verkleinert. Die Linien wurden neu gezogen, die Eckfahnen versetzt. Die Gäste aus Osnabrück kamen mit den ungewohnten Bedingungen offenbar besser zurecht und gewannen das Nachbarschaft-Duell 3:2. Nach den Regeln des Deutschen Fußball-Bundes muss ein Platz mindestens 45 Meter und höchstens 90 Meter breit sein. Die Länge soll zwischen 90 und 120 Meter betragen. Für internationale Spiele gelten allerdings andere Maße.