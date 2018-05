Maradona wird Klub-Präsident in Weißrussland

Diego Maradona ist neuer Präsident des weißrussischen Klubs Dinamo Brest. Der 57-Jährige wird seinen Job nach der WM in Russland antreten und für die gesamte Fußballsparte zuständig sein, teilte der Club aus dem Westen der ehemaligen Sowjetrepublik mit. Maradona veröffentlichte bei Facebook ein Bild, in dem er eine weißrussische Flagge nach oben hält. Dazu schrieb der Argentinier: "Ich danke den Menschen in Weißrussland, dass sie an mich gedacht haben. Ich werde wie immer alles geben, um die Mannschaft konkurrenzfähig zu machen." Dinamo Brest liegt derzeit auf Platz acht und hat noch nie den Meistertitel geholt. Ende April wurde Maradona als Trainer beim Zweitligaklub Fudschaira SC in den Vereinigten Arabischen Emiraten gefeuert.

(dpa)