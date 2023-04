SV Schleid Der Flankengeber des Überraschungsaufsteigers

Schleid · Das Fußball-Bezirksliga-Portrait: Marius Hugo spielt beim SV Schleid eine bärenstarke Saison in der Vierer-Abwehrkette. Was ihn auszeichnet, worin er sich noch steigern will und wo er gerne mal mit seiner Mannschaft spielen würde.

11.04.2023, 16:43 Uhr

Marius Hugo vom SV Schleid interpretiert seine Position in der Abwehr gerne offensiv. Foto: Sebastian J. Schwarz/sjs / Sebastian J. Schwarz

Von Lutz Schinköth

Mit seinen 24 Jahren bringt Marius Hugo bereits eine geballte Ladung Erfahrung mit. Diese hilft ihm, einen wesentlichen Beitrag zur starken Saison beim Überraschungsaufsteiger SV Schleid zu leisten. Mit aktuell drei Treffern und zehn Vorlagen aus 21 Partien interpretiert das 24-jährige, gebürtige Bitburger und in Rittersdorf lebende Abwehrtalent seine Rolle betont offensiv: „Früher habe ich im linken Mittelfeld oder auf der Sechs gespielt. Das klappte auch sehr gut. Doch die Trainer haben mich seit dieser Saison auf die linke Außenverteidigerposition gestellt, um einerseits den Gegner früh zu stören und andererseits nach vorn zu marschieren, um als Flankengeber zu fungieren.“ Ein Kuriosum dabei: „Die Flanken ins Zentrum schlage ich mit meinem schwächeren linken Fuß, doch es findet sich meist ein Abnehmer“.