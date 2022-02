Pokalsieger mit Köln und Bremen : Ex-Trierer: Der „Wadenbeißer“, der die Stars trainierte

Foto: picture alliance / dpa/Carmen Jaspersen 7 Bilder Ex-Fußball-Profi Matthias Hönerbach (Bildergalerie)

Trier/Köln Mit dem 1. FC Köln spielte Matthias Hönerbach im Europapokal-Finale gegen Real Madrid – und verteilte vorher in der Fußgängerzone Nelken an potenzielle Zuschauer, damit‘s im Berliner Olympiastadion nicht ganz so trist aussieht. Bei Werder Bremen trainierte er Stars wie Diego, Miro Klose oder Mesut Özil. Und sein Jahr bei Eintracht Trier? Ach, das war skurril!

Blick ins Panini-Heft der Saison 1982/83. Der aktuelle Manager des Rekordmeisters wird später mal Matthias Hönerbachs Chef in Trier. Nein, nicht die Bayern, nicht Uli Hoeneß. Sondern Udo Klug beim 1. FC Nürnberg, der „Club“ war noch nach das Maß der Meister. Der Hamburger SV wird am Ende der Saison die Champions League gewinnen, die noch Europacup der Landesmeister heißt. Und der 1. FC Köln bejubelt zwei Wochen nach dem HSV-Coup seinen bisher letzten großen nationalen Titel – nach dem kölschen DFB-Pokal-Finale gegen die Fortuna.

Hönerbach, damals 20, kommt in der Abwehr regelmäßig zum Einsatz. In einem Team mit Toni Schumacher, Bernd Cullmann, Pierre Littbarski, Klaus Fischer und Klaus Allofs, der 16 Jahre später noch einmal gemeinsam mit Hönerbach den DFB-Pokal mit Werder Bremen gewinnen wird.

INFO Matthias Hönerbach Matthias Hönerbach wird am 13. April 60 Jahre alt („Ich will dann mit meiner Frau verreisen“). Der Verteidiger wurde mit dem 1. FC Köln Pokalsieger, stieg mit Saarbrücken 1992 in die Bundesliga auf und war als Co-Trainer bei Werder Bremen jahrelang auch in der Champions League unterwegs. In Trier startete der passionierte Golfer 1994/95 seine Trainer-Laufbahn.

Die guten, alten Zeiten, als die Bundesliga noch auf „Sportschau“-Ausschnitte von drei Spielen beschränkt war – und die Stadien trotzdem oft leer. Auch bei Topteams wie Köln. Über 60.000 Zuschauer fasste das Müngersdorfer Stadion. Aber nur gut 10.000 sehen das 7:0 gegen Eintracht Frankfurt (1983) oder auch das 6:1 gegen Borussia Dortmund ein Jahr später. „Das lässt sich mit heute nicht mehr vergleichen“, sagt der gebürtige Kölner. „Früher ging es nur um Fußball, weniger um Geld. Wir hatten in den 80ern tolle Erfolge, aber das Stadion war selten voll. Ich erinnere mich, wie wir mal gegen Mannheim gespielt haben – da waren vielleicht 7000 Leute im Stadion. Fußball war damals kein Event, das fing erst in den 90ern mit den Privatsendern an.“

Fußball-Romantiker mögen noch heute davon zehren. Nach dem Training in die Eckkneipe. Kippe in der einen, Kölsch in der anderen Hand? Das würde heute schnell den Weg in die Welt finden – und tendenziell für Ärger sorgen.

Auch die knorrigen Trainertypen der 80er wären heute nicht mehr Bundesliga-kompatibel. Rinus Michels etwa, genannt „der General“. „Diese Art von Trainer gibt es nicht mehr, mit einer solche Ferne zwischen Trainer und Mannschaft.“ Das sei heute alles enger, auch wenn das Team-Umfeld nun viel größer sei. „Rinus Michels war ein ganz harter Knochen, sein Training war brutal hart, aber er war auch unheimlich gerecht. Für ihn gab es keine alten und jungen Spieler, sondern nur gute und schlechte. Ich fand ihn als Trainer und Mensch gut.“

Mai 1986: Der 1. FC Köln steht mit Matthias Hönerbach im Europapokal-Finale gegen Real Madrid, gewinnt in Berlin mit 2:0. Und verliert doch.

Das liegt an der Vorgeschichte. Der Uefa-Cup-Sieger wurde damals noch nach Hin- und Rückspiel gekürt. Dass das Rückspiel in Berlin stattfinden musste, war nun auch nicht nach dem Wunsch der Fans und der Mannschaft. Für Hönerbach war es „eine Mega-Enttäuschung“: „Das fing schon im Hinspiel an: Wir haben in Madrid mit 1:0 geführt, müssen das 2:0 machen – und dann kriegen wir fünf Stück. Dann stand zudem fest, dass wir das Rückspiel nicht zu Hause spielen dürfen.“ FC-Fans hatten beim Halbfinale im belgischen Waregem randaliert, so musste das Rückspiel im Finale mindestens 350 Kilometer von Köln entfernt ausgetragen werden. „Meines Wissens wollte der Verein in Hannover spielen, damit unsere Fans Mittwochsabends noch die Chance hatten, dahinzukommen“, erinnert sich der Abwehrspieler. „Aber unser damaliger Trainer – Sir George Keßler – hat wohl gesagt: Lasst uns nach Berlin gehen: Ich bin da die große Nummer, ich mache das Stadion mit meinem Namen allein voll.“ (Anm.: Keßler war in den 70ern Hertha-Trainer, in Köln hatte er im Februar 1986 Hannes Löhr abgelöst). Für einen Spieler aus der Region war es dann doch ein Erlebnis: Der Vulkaneifeler Robert Schmitz feierte in Berlin als Einwechselspieler seine Profi-Premiere.

Keßler dagegen hatte seinen Status in Berlin wohl überschätzt. Warum Berlin als Austragungsort keine gute Wahl war? Das habe schon an der Anreise gelegen, sagt Hönerbach. „Man musste durch die DDR, die Anreise war für die Fans eine Katastrophe. Wir sind als Mannschaft noch einen Tag vor dem Spiel über den Kurfürstendamm gelaufen – mit roten und weißen Nelken – und haben Leute angesprochen und gebeten, ins Stadion zu kommen.“ Nur 16.000 wollten das Finale sehen. Sein Fazit: „Gut, dann hast du halt 2:0 gegen Real gewonnen – aber im Endeffekt hast du verloren. Zu Hause hätten wir das 5:1 vielleicht aufholen können.“

Hönerbach beendete bei Eintracht Trier seine Profi-Karriere als Spieler – und begann 1994/95 auch seine Co-Trainer-Laufbahn beim SVE. Foto: Josef Frisch

Warum er als Kölner Jugendlicher nach Leverkusen ging – und sich von Reiner Calmund chauffieren ließ.

„Ich bin in Köln geboren und habe in kleineren Vereinen im Kölner Norden gespielt. Es gab damals auch Anfragen von Schalke 04. Zum FC wollte ich in der Jugend nicht, da hatte mir die Jugendleitung nicht gefallen“, erinnert sich Matthias Hönerbach. „Das war zugleich die Anfangszeit von Reiner Calmund als Jugendleiter in Leverkusen – von ihm kam die Anfrage. Er hat mir als Mensch sehr gut gefallen. Ich hatte einen kurzen Weg mit dem Mofa über die Rheinbrücke. Im ersten Jahr hat er mich zu jedem Training abgeholt und wieder nach Hause gebracht.“ Karl-Heinz Thielen holte ihn dann 1981 zum FC – „und das habe ich auch nie bereut“.

Beim FC gehörte er in den 1980ern fest zum Inventar, mit 184 Bundesliga-Einsätzen zwischen 1982 und 1989. Ein wichtiger Spieler, wenn auch selten der auffälligste. Das lag aber auch an der Rolle von Hönerbach. „Es wurde damals noch mit Libero gespielt. Ich war Abräumer. Meine Möglichkeiten als Spieler waren begrenzt. Ich habe mich meistens an der Wade des Gegenspielers festgebissen, um ihn aus dem Spiel zu nehmen.“

DFB-Pokalsieg und Niederlage im Europokal-Finale? Das wiederholte sich für Hönerbach noch mal 2009. Eine Papierkugel half mit.

Die Laufbahn als Co-Trainer begann für Matthias Hönerbach in Trier, aber schon vorher hatte er einen guten Kontakt geknüpft – mit Thomas Schaaf. „Wir haben 1991 den A-Schein gemacht, zwei Jahre später auch die Ausbildung zum Fußball-Lehrer. Seitdem sind wir befreundet“, berichtet er. Schaaf holte ihn 2005 als Co-Trainer zum Spitzenclub Werder Bremen, der im Jahr zuvor noch das Double gewonnen hatte: „Wir hatten einen sensationell offensiven Fußball gespielt mit einem Rauten-System, das sonst keiner in der Bundesliga gespielt hat. Da habe ich auch geniale Fußballer wie Micoud, Klose, Frings, Naldo, Diego oder Özil trainiert.“ Acht Jahre blieb er in Bremen, folgte Schaaf mit überschaubarem Erfolg nach Frankfurt (2014/15) und Hannover (2015/16). 2009 gewann Hönerbach mit Bremen den DFB-Pokal. Diesmal war das Olympiastadion auch voll, ohne dass er vorher Blumen verteilen musste. „Es war unser zweites Finale. Wir hatten 14 Tage vorher das Uefa-Cup-Finale in Istanbul gegen Donezk gespielt und verloren. Da haben wir uns aus der Mannschaft selbst abgeschossen – unser genialer Mittelfeldspieler Diego hatte sich im Halbfinale eine unnötige gelbe Karte abgeholt und war fürs Finale gesperrt“, erinnert er sich an das Halbfinal-Rückspiel beim HSV. Es war das Spiel, das eine der kuriosesten Szenen der Europapokal-Historie zu bieten hatte: Eine von einem Fan aufs Spielfeld geworfene und dort noch liegende Papierkugel lenkte den Ball ins Toraus, bescherte Werder damit einen Eckball – und den nutzte Pizarro zum Tor. „Mit der Final-Niederlage im Kopf sind wir ins DFB-Pokalfinale gegen Leverkusen – und das war von beiden Teams ein super Spiel.“ Die Bremer gewannen 1:0.

Dass Werder im vergangenen Jahr absteigen musste, hat den Rheinländer „schon getroffen“: „Ich fand es traurig für den Verein. Ich war acht Jahre Co-Trainer dort, das war eine wunderbare Zeit – vom Verein und von der Stadt her.“

Sein aktueller Job hat mit Fußball nur noch indirekt zu tun:

2016 ist Schaaf in Hannover rausgeflogen, sein „Co“ Hönerbach damit auch. Was tun? Warten aufs nächste Angebot – aber wie lange? „Ich habe zwei Jahre erst mal nichts gemacht, habe viel Golf gespielt und den Garten auf Vordermann gebracht.“ Aber es müsse ja weitergehen, berichtet der gelernte Kaufmann. „Ich wollte wieder arbeiten. So habe ich mir ein Fachgeschäft für Lotto, Presse und Tabak zugelegt – und seitdem arbeite ich hier. Das ist ein kleines Geschäft mitten in Köln.“

Unter den Kunden sind viele FC-Fans, klar. Und in Jahren wie diesen ist die Nostalgie gar nicht so nötig, Europa kann in naher Zukunft wieder ein Thema sein. Wem das zu verdanken ist? Vor allem dem Trainer. „Man muss es ja fast auf Steffen Baumgart reduzieren: Wenn man die Mannschaft im letzten und in diesem Jahr vergleicht, ist das fast der gleiche Kader. Aber sie tritt ganz anders auf. Das kann nur daran liegen, dass der Trainer es schafft, die Grundelemente des Fußballs rüberzubringen – und aus der Steigerung erwächst dann auch mehr Spielqualität.“

Matthias Hönerbach im O-Ton über sein „skurriles Jahr“ in Trier – sowohl privat als auch sportlich.

Haben Sie eigentlich noch fußballerische Erinnerungen an Bitburg?

Matthias Hönerbach: „An Bitburg? Lassen Sie mich raten – da war das Pokal-Endspiel gegen Salmrohr.“

Genau, am 17. Mai 1995. Kein besonders erfolgreicher Tag für Sie: Da verloren Sie mit Eintracht Trier das Rheinlandpokal-Finale und zogen sich einen Kreuzbandriss zu. Das war praktisch das Ende ihrer professionellen Spielerkarriere ...

Hönerbach: „Die Profikarriere war eigentlich schon zu Beginn der Saison zu Ende. Das war zumindest der Plan. Ich bin von Saarbrücken aus der 2. Bundesliga gekommen und hatte mich unter Udo Klug nur als Co-Trainer beworben. Fünf Tage vor unserem ersten Spiel sagte der Trainer dann: Du musst doch spielen – da habe ich dann beides gemacht. Ich wollte in den Trainerbereich und hatte keine großen Ambitionen mehr zu spielen.“

Sie blieben Ihren vorigen und späteren Clubs lange treu – als Spieler in Köln und Saarbrücken, später als Trainer bei Viktoria Köln und als Co-Trainer in Bremen. Warum blieben Sie in Trier nur eine Saison?

Hönerbach: „Trier war für mich ein persönliches Ausnahmejahr. Kurz nachdem ich nach Trier bin, hat sich meine Frau von mir getrennt. Daran hatte ich zu knabbern. Sportlich lief es auch nicht so rund: Die Eintracht hatte ja vorher den Aufstieg knapp verpasst, nach dem Skandalspiel in der Aufstiegsrunde gegen Ulm. Das steckte als Frust noch tief im Verein drin. Wir haben auch lange gebraucht, um adäquate Spieler zu kriegen.“

Da kamen schon ein paar gute, wie Steffen Herzberger, Dirk Fengler oder Stürmer Marek Czakon...