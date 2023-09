Basketball Erster Schritt zum Traum

Der 14jährige Mattis Miesgeiski hat als einziger Basketballer aus Rheinland-Pfalz den Sprung in die Spielgemeinschaft Südwest der Jahrgänge 2009 und 2008 geschafft. In zahlreichen Auswahllehrgängen konnte der Nachwuchsspieler überzeugen, der für die TVG Baskets und die JBBL der Gladiators auf Korbjagd geht. Am 3. Oktober finden sich im Olympiastützpunkt Rhein-Neckar in Heidelberg die Nachwuchstalente des deutschen Basketballs zusammen. Das Traditionsevent des Deutschen Basketball Bundes dient als Sichtungsturnier, bei dem am Ende Spielerinnen und Spieler zu Nominierungslehrgängen kommender U16-Nationalmannschaften eingeladen werden. Die Auswahlteams der 16 Landesverbände treten über mehrere Tage hinweg in einem Turnier gegeneinander an, welches in den Platzierungsspielen endet.