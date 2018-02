später lesen Gelsenkirchen Max Meyer lehnt neues Angebot des FC Schalke ab Teilen

Fußball-Bundesligist Schalke 04 droht der ablösefreie Verlust von Nationalspieler Max Meyer. Manager Christian Heidel bestätigte, dass der 22-Jährige das Angebot für eine Verlängerung seines am Saisonende auslaufenden Vertrages abgelehnt hat. Ein Abschied Meyers ist damit aber noch nicht beschlossene Sache. Am 12. Januar hatte Meyers Berater ein Angebot erhalten. Nach Ablauf der Frist am 15. Februar wurde Schalke "per E-Mail in Kenntnis gesetzt, dass Max das Angebot aufgrund der Befristung nicht annehmen wird", sagte Heidel: "Wir fühlen uns jetzt zunächst nicht mehr an das Angebot gebunden, was nicht ausschließt, dass es noch zu einer Verlängerung kommen kann."