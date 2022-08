Schulsport : Trierer Schulteam gewinnt Triathlon-Premiere

Trier Triathlon: Erster Landestitel geht ans Max-Planck-Gymnasium.

(uk) Mit dem Startpfiff im Sportzentrum von Bad Bergzabern zeigte sich das gute Schwimmpotenzial des Trierer Teams. Nike Scholz, Lilli Scholz und Daniel Bertalan stiegen in der Spitzengruppe aus dem Wasser. Beim Radfahren zeigten Aeneas Hauf, Matthias Huber und Theo Knopp starke Leistungen, welche sich im abschließenden Lauf noch steigerten. Doch auch Luise Heck und insbesondere Lisa Ludes trugen zum Gesamtsieg entscheidend bei. Da aufgrund einiger Probleme bei der Zeitnahme die Siegerehrung erst verspätet startete und die Erwartungshaltung des Teams vom Max-Planck-Gymnasium nicht sonderlich hoch war, fiel die anschließende Freude über den Landestitel umso größer aus. Der Vorsprung auf das zweitplatzierte Team des Hannah-Arendt-Gymnasiums Haßloch betrug beachtliche 2:21 Minuten und untermauerte die beeindruckende Leistung, die zur Teilnahme am Bundesfinale in Berlin vom 14. bis 17. September 2022 berechtigt. Auch Carla Thees, die aufgrund ihres Jahrgangs nur außer Konkurrenz startete, belegte in der Einzelwertung den zehnten Platz. Seit der Hallenbadöffnung im letzten Jahr hatten die jungen Triathleten immer freitags an ihrer Schwimmtechnik gearbeitet und sich so die Grundlage für den Sieg in Bad Bergzabern erarbeitetet. Neben den Schwimmeinheiten standen Wechseltraining-, Radfahr- und Laufeinheiten auf dem Programm. Eine intensive Unterstützung erhielten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Matthias Jarr, der sowohl das Knowhow als auch Material zu diversen Trainingseinheiten bereitstellte, und Marc Pschebizin von der TriPost Trier, der interessierten MTB-Fahrern sonntags ein Training im Weißhauswald ermöglichte.