später lesen Spanische Fußball-Liga Messi stellt die nächsten zwei Rekorde auf Teilen

Twittern

Teilen



Fußball-Superstar Lionel Messi hat beim 6:1 (3:1)-Sieg im katalanischen Derby gegen den FC Girona zwei weitere Rekorde in der spanischen Liga aufgestellt. Der 30-Jährige bereitete das zwischenzeitliche 1:1 durch Luis Suarez (5.) vor und gab damit seinen 148. Assist in der höchsten spanischen Spielklasse. Die bisherige Bestmarke (147) hielt der ehemalige Mittelfeldspieler Michel von Rekordmeister Real Madrid. Zudem traf Messi beim Kantersieg gleich doppelt (30./36.) und hat nun gegen 36 verschiedene Teams in der höchsten spanischen Spielklasse mindestens ein Tor erzielt. Das schaffte vor Messi, der zudem gegen alle derzeitigen Klubs aus La Liga getroffen hat, kein anderer Spieler. Vor 85.417 Zuschauern im Camp Nou traf Suarez dreifach (5./44./76.).