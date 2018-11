Mick Schumacher lernt bei den Testfahrten gerade, dass ihn sein Aufstieg in die Formel 2 vor einige Herausforderungen stellt. Aus der Karriere seines Vaters will er Lehren ziehen.

Doppelt so viel Power, deutlich breitere Reifen und auch das ganze Drumherum eine Nummer größer: Mick Schumacher staunte nicht schlecht zu Beginn seines neuen Abenteuers in der Formel 2. "Mit so einem starken Auto um die Strecke zu fahren, war auf jeden Fall spannend", sagte der 19-Jährige nach seinen ersten Eindrücken bei den Testfahrten in Abu Dhabi im Gespräch mit Motorsport-Magazin.com.

Lernen, lernen, lernen. Auf dem Yas Marina Circuit saugt sich der Formel-3-Europameister derzeit mit Wissen und Informationen voll, um für den Aufstieg in die Formel 2 im nächsten Jahr bereit zu sein. "Ich nehme alles an, das mir hilft. Man kann jeden Hinweis für sich nutzen", sagte der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher: "Ich nehme eine Information auf, probiere sie selbst aus und schaue, ob sie hilft. Wenn nicht, dann nutze ich meinen bisherigen Stil weiter. So verbessert man sich und kommt nach vorne."

Schritt für Schritt, so will Schumacher weiter nach vorne kommen. Ob er 2020 vielleicht schon in die Formel 1 geht, wurde er nach seinen ersten Formel-2-Runden gefragt. "Das wäre toll. Aber wir müssen erst mal schauen, wie es in der Formel 2 läuft", sagte er. Und der direkte Unterbau der Königsklasse ist schon eine andere Welt im Vergleich zur Formel 3.

Mit rund 620 PS ist sein Prema-Rennwagen nun fast doppelt so stark wie sein bisheriger Bolide. "Es ist einfach unglaublich, wie viel schneller man auf den Geraden fährt im Gegensatz zur Formel 3. Auch die Beschleunigung aus den Kurven heraus ist wesentlich stärker als in der Formel 3", sagte Schumacher, und im "Gegensatz zur Formel 3 haben wir riesige Reifen. Entsprechend haben wir ziemlich viel Grip und können auch in den schnellen Kurven ziemlich hohe Geschwindigkeiten erreichen."

Auf seinem Weg nach oben will Schumacher weiter Lehren aus der Karriere seines Vaters ziehen. "Mit dem Team zu arbeiten als Familie, ist sehr wichtig. Man muss sich gegenseitig zu 100 Prozent vertrauen, um das Maximum zu erreichen", sagte Schumacher junior. Genau das hat sein Vater in seiner Zeit bei Ferrari nahezu perfekt vorgemacht.

Und weil Mick eben den Namen Schumacher trägt, ist die Aufmerksamkeit um ihn herum deutlich größer als bei einem normalen Formel-2-Fahrer. Mittlerweile hat er sich an den Rummel gewöhnt. "Ich hatte die Zeit, da reinzuwachsen. Das hat mir sehr geholfen", sagte Schumacher: "Trotzdem ist es neu für mich, dass so viele Aufnahmegeräte vor mir liegen, aber ich lerne jeden Tag."

