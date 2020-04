Gesundheit und Fitness : Mit dem TV werden Sie fit: Nordic Walking

Die richtige Stocklänge ist für Spaß und effektives Training unverzichtbar. Aber auch Kleinigkeiten wie das richtige Aufsetzen der Gummi-Kappe sind wichtig. Foto: Rainer Neubert

Trier Wie sich unsere Leserinnen und Leser auch in Zeiten der Kontaktbeschränkungen fit halten können, zeigen wir in dieser neuen Serie. Heute gehen wir am Stock – oder doch eher mit Stöcken.

Um körperlich fit zu bleiben, empfehlen Sportwissenschaftler die Kombination aus einem gelenkschonenden Ausdauertraining wie Radfahren oder Nordic Walking sowie einem zehnminütigen Gymnastikprogramm an drei bis fünf Tagen pro Woche. „Nur wenige Dinge sind zu beachten, um das Nordic Walking effektiv und gesund zu machen“, erläutert Diplom-Sportlehrer Jens Nagel (getFit).

Ausrüstung Für das Nordic Walking empfiehlt er Stöcke aus Aluminium, Grafit oder Carbon. „Die Handschlaufen müssen eng anliegen, um den Stock im Ausschwung nach hinten führen zu können. Wanderstöcke sind deshalb eher ungeeignet, da sie zu schwer und die Handschlaufen zu weit sind.“ Bei guten Stöcken aus dem Fachhandel kann entschieden werden, ob die Möglichkeit bestehen soll, dass Schlaufen abnehmbar sind. Fixe Schlaufen sind als Handgelenks- und Daumenschlaufen erhältlich.

Von Teleskopstöcken hält Nagel nicht viel. „Die sind eher schwer und wenig geräuscharm in der Bewegung, weil die Justierung des Stockes nach einiger Zeit ausleiert. Beim Wechsel von Waldboden auf Beton sollten Gummipads benutzt werden die für mehr Haftung auf glatter Unterfläche sorgen. Allerdings müssen sie dafür korrekt auf die Spitze gesetzt werden.“

Die Bekleidung sollte beim Nordic Walking wie bei allen Bewegungssportarten atmungsaktiv sein und den Schweiss von der Haut nach außen befördern. „Funktionsstrümpfe, die anatomisch dem Fuß angepasst sind. vermitteln ein tolles Tragegefühl im Schuh.“

Training Für Anfänger empfiehlt Fitness-Coach Jens Nagel, drei Mal wöchentlich jeweils 30 Minuten unterwegs zu sein, idealerweise über die Woche gleichmäßig verteilt. „Weil die Gelenkbelastung bei dieser Sportart sehr gering ist, ist sie ein idealer Einstieg in ein regelmäßiges Ausdauertraining. Der Gesamtumfang sollte pro Woche um etwa zehn bis 15 Prozent gesteigert werden. In der Folgewoche sind also maximal insgesamt 15 Minuten mehr angesagt. Damit gibt man dem Sehnen- und Bandapparat genügend Zeit zur Anpassung und beugt Überlastungsproblemen vor.“

Nach drei Wochen ansteigender Belastung dürfe die vierte Woche dann etwas ruhiger ausfallen um in der fünften Woche wieder zu steigern. „Drei Mal pro Woche für jeweils eine Stunde unterwegs zu sein, könnte ein Trainingsziel sein.“

Ausrüstung Bei wärmeren Temperaturen gehören Sonnenbrille, Schirmmütze und Sonnencreme dazu. Wichtig ist, regelmäßig zu trinken. Unser Experte empfiehlt 300 Milliliter Wasser pro Stunde, das zusätzlich mit etwas Salz angereicht sein soll. Als Schuhwerk eignen sich einfache Turnschuhe, aber auch niedrige Wander- und Trekkingschuhe sind anfangs möglich. Jens Nagel: „Das Profil der Sohle sollte abhängig vom Terrain gewählt werden. Hier ist eine Beratung im Fachgeschäft sinnvoll. Für schlechtes Wetter sind auch Schuhe mit einer wasserundurchlässigen Membran wählen. Dann gibt es keine Ausreden bei schlechtem Wetter.

Technik In einem Video auf volksfreund.de demonstriert unser Trainer die wichtigsten Dinge zur Technik. Neben der korrekten Stocklänge (Körpergröße mal 0,66) sind Schrittlänge und der richtige Stockeinsatz zu beachten. Als Schrittlänge empfiehlt Nagel in etwa die Länge des Stocks. Die Stockspitze sollte beim normalen Walking oder beim Doppelstockeinsatz in längeren Bergauf-Passagen mittig erfolgen. Bei dynamischem Stockeinsatz und eng eingestellten Schlaufe öffnet sich die Hand jeweils am Ende eines Schrittes und schließt sich erst wieder um den Griff, wenn der Stock erneut eingesetzt wird.

Stocklänge: Die ist einfach zu berechnen (Körpergröße mal 0,66). Foto: Rainer Neubert

Alles im Griff: Gute Handschlaufen sind für das Nordic Walking Pflicht. Foto: Rainer Neubert

Stockaufsatz: In der Mitte der Schrittstellung. Foto: Rainer Neubert