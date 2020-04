Trier Der Radsport steht heute im Mittelpunkt unserer Serie. Wir zeigen, wie sich unsere Leserinnen und Leser auch in Zeiten der Kontakteinschränkungen fit machen können. Das passende Rad und drei Punkte für die richtige Position sind wichtig.

Sitzhöhe „Im Bikefitting-Prozess erlebe ich sehr häufig, dass der Radfahrer durch einen zu hohen oder niedrig eingestellten Sattel nicht stabil sitzt“, sagt Nagel. „Das verstärkte Kippen des Beckens wird auch Rocking genannt. Diese Bewegung überträgt sich dann von der Lendenwirbelsäule hoch zu den Schulterblättern und zur Halswirbelsäule.“ Seine Tipps für die richtige Sattelhöhe: Wer die Ferse des Fußes auf das Pedal stellt, wenn die Kurbel sich in einer 6 Uhr-Position befindet, bei dem sollte das Knie eine minimale Beugung haben und die Hüfte gerade auf dem Sattel bleiben. Mit dem korrekten Fußaufsatz auf dem Pedal ist dann eine angenehme Beugung auch in der Streckbewegung des Beines gegeben.

Lenker An der zweiten Kontaktstelle, dem Lenker, kann der Vorbau in Länge und Neigung verändert werden. Nagel: „Die Ellbogen sollten in der Lenkerposition leicht gebeugt sein, damit bei unebener Fahrbahnbeschaffenheit ein Stoßdämpfer-Effekt vorhanden ist. Ist der Lenker sehr weit weg vom Fahrer, leidet die Steuerung des Rades. Dadurch werden Nacken und Schultern nach vorne rotiert, was zu Verspannungen führt.“ Die Bremsgriffe am Lenker sollten so angeordnet sein, dass bei gezogener Bremse das Handgelenk mit dem Unterarm eine Linie bildet. „Ergonomische Griffe besitzen die Möglichkeit, den Handballen darauf abzulegen und sind komfortabler als runde Griffe.“