Mit einfachem Sorry ist es nicht getan

Die Nominierung des Kaders für ein großes Fußballturnier ist traditionell mit großen Emotionen garniert. Doch diesmal überlagert ein Thema alles - auch wenn der DFB es nicht weiter hochkochen möchte. Die Aktion von Mesut Özil und Ilkay Gündogan wird die kommenden Wochen bestimmen und hat für einen tiefen Riss gesorgt. Zumindest in den sozialen Medien kündigten Anhänger an, dem Team die Gefolgschaft zu kündigen, sollte der Verband nicht angemessen reagieren. Ausgerechnet in einer Phase, in der DFB-Teammanager Oliver Bierhoff für ein Wir-Gefühl wirbt, um so die Unterstützung "von 80 Millionen Deutschen" für das Turnier in Russland zu erhalten, war es also ein Bärendienst, dass Özil und Gündogan den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan im Wahlkampf unterstützt haben.