Motorsport : Langstrecken-Finale wie aus dem Drehbuch: Irreler siegt am Ring

Langstrecken-Finale wie aus dem Drehbuch: Irreler siegt am Ring

Wieder Champion: Philipp Leisen aus Irrel. Foto: Jürgen C. Braun Foto: TV/Picasa

NÜRBURGRING Motorsport: Dritter Titel für Philipp Leisen – Piloten aus der Region schreiben an der Agenda der Ring-Serie wesentlich mit.

Mit einem spektakulären Finale, dessen Ausgang so nicht vorhersehbar war, und mit dem dritten Titelgewinn des Irreler BMW-Piloten Philipp Leisen ging am Wochenende die Nürburgring Langstreckenmeisterschaft (NLS) zu Ende. Zum Finale durften bei strahlendem Sonnenschein endlich wieder Tausende von Fans dabei sein. Die Nordschleifen-Profis aus der Region schrieben auch in dieser Saison, die zum großen Teil auch noch von den Auswirkungen der Corona-Pandemie betroffen war, mit vielen Klassensiegen, Top-Platzierungen und großartigen fahrerischen Leistungen bedeutende Kapitel der insgesamt neun Rennen über jeweils vier oder auch einmal über sechs Stunden.