1000-km-Rennen am Nürburgring „Sir Stirling“ oder der Champion der Herzen

Auch an der schönsten und schwierigsten Rennstrecke der Welt nähert sich die Saison allmählich dem Ende. Neben den beiden noch ausstehenden Rennen der Nürburgring Langstreckenserie (NLS) im Oktober und November ragt besonders ein Event heraus: Das 1000-km-Rennen auf der Nordschleife am Wochenende ist die traditionsreichste Auseinandersetzung auf der Nordschleife. Zur 71sten Auflage des ADAC 1000km-Rennens am Samstag haben sich über 90 Teams zur Teilnahme angemeldet. Ein Duell der Extraklasse zwischen den besten Langstreckenpiloten der Welt mit einem ganz besonderen Hintergrund. Wegen eines Mannes und einer Begebenheit mit dem besten Formel1-1-Rennfahrer, der niemals Weltmeister wurde.