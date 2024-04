Saisonauftakt Rennsport: 117 Wagen starten bei Nürburgring Langstreckenserie (Fotos)

War das ein Saisonauftakt wie aus dem Bilderbuch in der „Grünen Hölle“ am Wochenende: Bei frühlingshaften Temperaturen von bis zu 23 Grad gingen am Samstag und Sonntag jeweils 117 Fahrzeuge von seriennahen Tourenwagen bis hin zu hoch gezüchteten GT3-Rennboliden auf die 24,358 Kilometer lange Strecke, bestehend aus Sprintstrecke des Grand-Prix-Kurses mit Mercedes-Arena und Nordschleife. Die traditionsreiche Nürburgring Langstreckenserie (NLS, bis 2019 VLN) hat in der Pause seit dem letzten Rennen Mitte Oktober nichts an Faszination eingebüßt und zog die Motorsportfreunde in Scharen in die Eifel.