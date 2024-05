Motorsport am Nürburgring So fühlen sich die Fans beim 24-Stunden-Rennen am Ring: „Hier geht grad bissi die Welt unner“

Das Vollgasfestival in der Eifel, das sich seit mehr als einem halben Jahrhundert einen Namen als unvergleichliches Phänomen, als Mischung aus Abenteuer, Sport, Erlebnis und Zusammenhalt erwiesen hat, mit Worten zu beschreiben, ist schier unmöglich. Also gibt es nur eines: Rein in das bunte Meer der Zehntausenden. In die Zeltstädte, an die Zäune zur Rennstrecke, an den Grill, an die Bierkisten. Raus aus den Fesseln der täglichen bürgerlichen Zwangsjacke. Also haben wir uns aufgemacht. Mitten drin statt nur dabei. Tatort Hatzenbach.