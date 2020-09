Motorsport : 24-Stunden-Rennen am Nürburgring: Start in die „Grüne Hölle“ mit Eifeler Schafskälte

24-Stunden-Rennen am Nürburgring: Start in die „Grüne Hölle“ mit Eifeler Schafskälte

Nürburgring Bei typischem Eifelwetter, Nieselregen, Wolkenverhangenem Himmel und acht Grad Außentemperatur ist am Samstagnachmittag das ADAC TOTAL 24h-Rennen auf dem Nürburgring gestartet worden.

Vier Monate nach dem eigentlich vorgesehenen Termin Ende Mai gingen noch knapp 100 Fahrzeuge an den Start. Wegen der weltweiten Corona-Pandemie hatten etliche Teams ihren Start abgesagt. Viele regelmäßige Teilnehmer am „größten Rennen der Welt“, wie der Langstreckenklassiker in der Eifel vor normalerweise bis zu 200.000 Feierwütigen Fans rund um die Nordschleife genannt wird, hatten in diesem Jahr zu Hause bleiben müssen. Die weltweiten Reisebeschränkungen hatten ihre Anreise in die „Grüne Hölle“ unmöglich gemacht.