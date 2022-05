24-Stunden-Rennen : Kult-Karre der Nordschleife bei Brand beschädigt: Kein Manta-Start bei 24h Nürburgring

Seit Jahren ist er eine Attraktion auf der Nordschleife und der Liebling der Fans. Wenn 2022 die “ADAC TotalEnergies 24h Nürburgring“ stattfinden, wird er fehlen. Ein Unfall abseits der Strecke ist dafür verantwortlich.

1998 begann die moderne Legende der Nordschleife: Der Opel Manta eroberte das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring und wurde seit dieser Zeit zum Kultobjekt der Fans. Sein wehender Fuchsschwanz, der niemals fehlen darf, ist ein prägendes Bild des Langstrecken-Klassikers in der Eifel. Während all dieser Jahre musste der Manta nur einmal pausieren. Zumindest bis zu diesem Jahr. Denn das Kult-Auto, das Olaf Beckmann seit einer gefühlten Ewigkeit durch die „Grüne Hölle“ feuert, wird 2022 zum zweiten Mal ausfallen. Das meldete Trittau Online am Montag, 16. Mai.