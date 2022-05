Motorsport : 24-Stunden-Rennen am Nürburgring: Der Zeitplan inklusive Rahmenprogramm auf der Strecke

Adenau Der Nürburgring lädt Ende Mai wieder zum weltweit bekannten Langstrecken-Klassiker. Es gibt weit mehr als 24 Stunden Vollgas, teils auf der Nordschleife und teils auf der Grand-Prix-Strecke.

138 Teams wollen am 28. und 29. Mai 2022 das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring in Angriff nehmen. In zahlreichen Klassen mit stark unterschiedlicher Leistung geht es nicht nur um den Gesamtsieg, sondern für viele Teilnehmer eben auch um den Klassensieg.