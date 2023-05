Alle Startzeiten 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring: Zeitplan für Rennen, Quali und Rahmenprogramm

Wer überhaupt nicht genug bekommen kann vor der Action in der „Grünen Hölle“ der Nordschleife, kann sich schon einen Monat vorher freuen. Am 22. und 23. April finden nämlich bereits die 24h Nürburgring Qualifiers statt. Sie sind so etwas wie die Generalprobe für das eigentliche Rennen. Für die Teams gibt es an beiden Tagen einen vollen Zeitplan mit Trainings/Qualifikationsläufen und jeweils einem Rennen, das am Samstag zwei Stunden und am Sonntag vier Stunden dauert.