Auf dem Sofa dabei sein Wo gibt es Live-Stream und Fernseh-Übertragung zum 24-Stunden-Rennen am Nürburgring?

Vom 18. bis zum 21. Mai sind die ADAC TotalEnergies 24h Nürburgring wieder zu Gast auf der Nordschleife. Das 24-Stunden-Rennen, das am Samstag startet und am Sonntag endet, hat Tradition in der Eifel – und es ist eine der härtesten Prüfungen für Mensch und Maschine.