Vier Tage Motorsport 24h Nürburgring 2024: Wo gibt's Tickets und wie funktioniert das Camping?

Einmal mehr wird es ein Härtetest für Mensch und Maschine. Über 24 Stunden hinweg wollen mehr als 130 Teams die Nordschleife in Angriff nehmen. Wie immer steht das Event unter dem bekannten Namen 24h Nürburgring. Neben dem Langstreckenrennen am 1. und 2. Juni gibt es ein breites Rahmenprogramm. Die Action auf der Strecke beginnt bereits am Donnerstag, den 30. Mai.