Wetter in der Eifel Wann gibt es Regen beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring?

Ab Donnerstag, den 30. Mai, beginnt die Action auf der Strecke. Nicht nur bereiten sich die Teilnehmer des 24-Stunden-Rennens auf das Wochenende vor. Am Donnerstag und Freitag gibt es bereits Trainingsläufe und Rennen im Rahmenprogramm der 24h Nürburgring zu sehen. An der Wetterstation Nürburg-Barweiler sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag wieder Regen voraus – wenn auch nicht unbedingt den ganzen Tag über. Die Höchstwerte sollen am Wochenende bei 16 Grad liegen. Es wird also ein bisschen ungemütlich, aber das sind die Fans in der Eifel durchaus gewohnt. Die Camper an der Strecke mussten sich ohnehin bereits ab Mittwoch auf Regen einstellen.