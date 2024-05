Nichts verpassen 24h Nürburgring 2024: Der Zeitplan für Rennen und Rahmenprogramm

Das 24h-Wochenende dauert wieder vier Tage lang. Los geht es mit dem Programm am Donnerstag, 30. Mai. Auf den Campingplätzen rund um die Nordschleife werden aber sicher schon zu Beginn der Woche die ersten Fans ihre Plätze beziehen. Neben verschiedenen Rahmenrennen wird es auch am Donnerstag und Freitag schon richtig ernst für das Hauptevent. Es stehen mehrere Qualifikationsläufe für die 24h Nürburgring auf dem Zeitplan. Das Rennen startet am Samstag um 16 Uhr und ist am Sonntag 16 Uhr vorbei. Danach muss auf dem Nürburgring auch ungewöhnlich schnell umgebaut werden. Denn in diesem Jahr vergehen nur wenige Tage, bis am gleichen Ort das nächste Großevent Rock am Ring beginnt.