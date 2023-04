Regen in der Eifel? Generalprobe fürs 24-Stunden-Rennen: So wird am Wochenende das Wetter am Nürburgring

Andere Wetterdienste zeigen sich bei den Temperaturen auch nur ein Wenig optimistischer. So erwartet wetter.net für den Samstag bis zu 17 Grad in Adenau am Nürburgring und am Sonntag bis zu 16 Grad. Außerdem, genau wie wetter.com oder eben auch der DWD, erwarten die dortigen Meteorologen am Sonntag regnerisches Wetter. Über den Nachmittag und Abend hinweg ist mit Wolken und Niederschlägen zu rechnen.