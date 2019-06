Motorsport : 24-Stunden-Rennen: Mutsch fährt glänzende Startphase – Veranstalter rechnet mit Rekordbesuch

Nürburgring Nach etwas mehr als zwei von 24 zu fahrenden Stunden bei der 47. Auflage des ADAC TOTAL 24h-Rennens auf dem Nürburgring hat der frühere DTM-Pilot Maro Engel im Mercedes AMG GT3, der um 15.30 Uhr von der Pole Position aus ins Rennen gegangen war, seine Führung behauptet und sogar noch ausgebaut.

Ein glänzendes Rennen fuhr in der ersten Stunde der Bitburger Thomas Mutsch im SCG003C der Scuderia Cameron Glickenhaus. Der Bitburger war von Position 19 aus ins Rennen gegangen und hatte nach einer Stunde bereits sechs Ränge gut gemacht. Auf Position 13 liegend duellierte sich der 40jährige mit zwei Audi R8 LMS und einem der beiden Ferrari 488 GT3 um den Anschluss an die Top Ten.

28 Piloten hatten am späten Freitag im Einzelzeitfahren des Zeittrainings (Top-Qualifying) die Startaufstellung unter sich ausgemacht. Zwei Mercedes AMG GT3, an der Spitze EX-DTM-Pilot Maro Engel, in 8:10,910 Minuten vor seinem Markenkameraden Maximilian Götz, (+ 00,137 Min.) hatten für eine komplette erste Reihe mit zwei „Sternen-Autos“ gesorgt. Ins Top-Qualifying hatten es auch drei Boliden mit Piloten aus der Region geschafft. Der Glickenhaus SCG 003C mit dem Bitburger Thomas Mutsch (#705) landete in dem engen Feld der möglichen Favoriten auf den Gesamtsieg auf Rang 19 (8:16,992 min). Der Nissan GT-R Nismo von Nico Menzel (Kelberg) nahm das Rennen von Position 22 nach dem Top-Qualifying auf. Der zweite Ferrari 488 GT3 mit Oliver Kainz (Daun / Mayen) war wegen technischer Probleme zum Top-Qualifying nicht angetreten.