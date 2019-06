24h-Rennen : Die „Grüne Hölle“ bebt seit 15.30 Uhr

Nürburgring „Ring frei“ für aufregende 24 Stunden. Vor rund 200.000 Feierwütigen und gut gelaunten Fans rund um die 25.738 Kilometer lange Kombination von Grand-Prix-Strecke und Nordschleife wurde pünktlich um 15.30 Uhr am Samstag die 47. Auflage des ADAC TOTAL 24h-Rennens auf dem Nürburgring gestartet.

156 Fahrzeuge, mit über 600 Piloten aus mehr als 30 Nationen, darunter die besten Endurance-Fahrer aus der Region, nahmen bei strahlenden äußeren Bedingungen den Kampf gegen die Zeit, die Konkurrenten, die Hitze, die Nacht und womöglich auch wie so oft in der Eifel gegen die Launen der Natur auf.

28 Piloten hatten am späten Freitag im Einzelzeitfahren des Zeittrainings (Top-Qualifying) die Startaufstellung unter sich ausgemacht. Zwei Mercedes AMG GT3, an der Spitze EX-DTM-Pilot Maro Engel, in 8:10,910 Minuten vor seinem Markenkameraden Maximilian Götz, (+ 00,137 Min.) hatten für eine komplette erste Reihe mit zwei „Sternen-Autos“ gesorgt. Ins Top-Qualifying hatten es auch drei Boliden mit Piloten aus der Region geschafft. Der Glickenhaus SCG 003C mit dem Bitburger Thomas Mutsch (#705) landete in dem engen Feld der möglichen Favoriten auf den Gesamtsieg auf Rang 19 (8:16,992 min). Der Nissan GT-R Nismo von Nico Menzel (Kelberg) nahm das Rennen von Position 22 nach dem Top-Qualifying auf. Der zweite Ferrari 488 GT3 mit Oliver Kainz (Daun / Mayen) war wegen technischer Probleme zum Top-Qualifying nicht angetreten.

Bereits 90 Minuten vorher, um 14 Uhr, hatte die Publikumsträchtige Startaufstellung für das „größte Rennen der Welt“, wie der Langstrecken-Klassiker in der Eifel firmiert, begonnen. Ein Corso aus über 200 Fahrzeugen verschiedener Marken hatte zuvor die Zuschauer an der Strecke unterhalten. Darunter der lautlose Volkswagen ID .R, der neue Rekordhalter für Elektro-Fahrzeuge, mit dem fünffachen 24h-Sieger Romain Dumas am Steuer.

Die kilometerlange Karawane bestand aus 40 Aston-Martin, 40 Toyota, 6 Toyota Supra die alle einen Buchstaben auf dem Dach tragen, deren Kombination in der Luftaufnahme das Wort „Toyota“ ergaben. Dazu kamen 55 Hyundai, 40 BMW, 20 Audi und fünf Mini – darunter auch X-Raid-Modelle aus der Marathon-WM. Schon in den frühen Morgenstunden hatte sich der Verkehr ab sieben Uhr auf den Zufahrtsstraßen zum „Ring“ nur im Schneckentempo bewegen können.

Als Gewinner der BMW Sports Trophy der vergangenen Saison war der Irreler Philipp Leisen mit seinen Teamkameraden Christopher Rink und Danny Brink mit einem M4 GT4 mit Unterstützung von BMW Motorspot ins Rennen gegangen. Das Team konnte sich im zweiten Qualifying gegenüber dem ersten Qualifying und dem 24h Quali Rennen Ende Mai noch einmal deutlich steigern. „Wir gehen von P2 in unserer Klasse ins Rennen. Die Vorfreude auf dieses Rennen in dem 450 PS starken M4 ist riesengroß“, sagte uns Leisen kurz vor dem Start.

Hin und her gerissen war etwa eine Stunde vor Rennbeginn der Bitburger Alexander Köppen. Nach vielen Rennen in der VLN oder beim 24h als Fahrer stand nun sein erstes Event als reiner Teamchef für das Team Köppen Motorsport im Porsche Cayman 718 GTS an. Ob es ihm nicht in den Fingern jucke, doch noch einmal ins Volant greifen zu wollen, wollten wir wissen. Darauf meinte nur fast schon wehmütig: „Doch. Gewaltig sogar.“