Motorsport : ADAC Rallye Deutschland - Der Erste ist mal wieder der Beste

Hattrick für Ott Tänak: Der Este (hier am Samstag im Hexenkessel der Arena Panzerplatte) gewann zum dritten Mal in Folge die ADAC Rallye Deutschland. Foto: TV/Jürgen Braun

Trier Ott Tänak gewinnt vor Zehntausenden Fans zum dritten Mal die Rallye Deutschland und baut seinen Vorsprung in der WM-Gesamtwertung aus.

Der letzte, dem dieses Kunststück gelang, war Rekord-Weltmeister Sébastien Loeb. Der 45jährige Franzose triumphierte von 2002 bis 2008 sieben Mal in Folge im Citroën. Den ursprünglich geplanten Start des Franzosen hatte sein derzeitiger Arbeitgeber Hyundai kurz vor Rallye abgesagt.

Lange sah alles nach einem faszinierenden Duell um Sekunden-Bruchteile zischen Tänak und dem Belgier Thierry Neuville (Hyundai i20 WRC) aus, bis am Samstag auf der 41 Kilometer langen schweren Wertungsprüfung auf der Arena Panzerplatte in Baumholder ein Defekt für die vorzeitige Entscheidung sorgte. Neuville, von Tausenden heimischer Fans frenetisch unterstützt, musste auf der Wertungsprüfung „Arena Panzerplatte 1“ mit Zwischen-Bestzeit nach einem Plattfuß das Rad wechseln.

Der in der WM-Gesamtwertung auf Rang zwei rangierende Mann aus St. Vith und sein Co-Pilot Nicolas Gilsoul verloren dabei entscheidende Sekunden, fielen vom zweiten auf den siebten Platz zurück. Der Weg für Tänak und seinen Co-Piloten Martin Jarveoja war frei, zumal auch Weltmeister Sébastien Ogier im Citroen C3 WRC nach einem Reifendefekt über 90 Sekunden einbüßte.

ADAC Rallye Deutschland: Toyota-Tänak vorn - Entscheidung am Sonntag an der Mosel und im Dhrontal

Motorsport : ADAC Rallye Deutschland: Toyota-Tänak vorn - Entscheidung am Sonntag an der Mosel und im Dhrontal

Auf den beiden letzten, jeweils zweimal zu absolvierenden Prüfungen am Sonntagmorgen im Moseltal („Grafschaft“ mit 28,06 sowie „Dhrontal“ mit 11,09 Kilometern) fiel in der Region, die am Freitag eine friedliche Invasion Zehntausender von Besuchern erlebt hatte, die endgültige Entscheidung. Vor der Wertungsprüfung 19, der „Powerstage“ im Dhrontal, war auch die Hunsrück-Gemeinde Morbach mit dem letzten Regrouping noch einmal Schauplatz der Rallye-Weltelite