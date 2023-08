Traditionsveranstaltung in der Eifel Am Wochenende läuft die 50. Rallye Oberehe: Worauf die Veranstalter achten

Oberehe · Ein halbes Jahrhundert Rallyesport vom Feinsten in der nördlichen Vulkaneifel: Der MSC Oberehe geht mit einem Nachhaltigkeitskonzept in seine 50. Rallye am Samstag.

30.08.2023, 07:34 Uhr

Vom Clubsport-Auto bis zu Fahrzeugen von Weltmeisterschaftsläufen: Die „Rallye Oberehe“ hat in 50 Jahren (fast) alles gesehen. (Foto von 2014) Foto: Jürgen C. Braun

Von Jürgen Braun

An der Grenze zu NRW und mit vielen Freunden aus Luxemburg, Belgien und den Niederlanden feiert der Motorsportclub Oberehe am Samstag, 02. September, seine 50. Rallye Oberehe: mit dem gewohnt hochrangigen internationalen Fahrerfeld und anspruchsvollen Prädikaten.