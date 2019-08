Vor Heimspiel : Aston Martin hat DTM-Saison noch nicht abgehakt

Brands Hatch Neuling Aston Martin hat mit der Premieren-Saison im Deutschen Tourenwagen Masters noch nicht abgeschlossen.

Trotz limitierter Erwartungen avanciert das sechste Rennwochenende zu einem Höhepunkt für Aston Martin. „Brands Hatch ist das Heimrennen für Aston Martin in der DTM. Dort wird unser Aston Martin Vantage DTM erstmals den englischen Fans live in einem Rennen präsentiert. Außerdem seien für die Marke in Paul Di Resta und Jake Dennis zwei britische Fahrer am Start.