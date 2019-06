In die Box geschoben : Auch Mick Schumacher im Pech: Wagen bleibt erstmal stehen

Spielberg Kurz nach dem Qualifikations-Pech von Ferrari-Pilot Sebastian Vettel in der Formel 1 verließ auch Mick Schumacher beim Rennen der Formel 2 jegliches Glück.

Der Prema-Rennwagen des 20-Jährigen blieb vor der sogenannten Formationsrunde auf dem siebten Startplatz stehen. Die Konkurrenten fuhren am Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher vorbei, das Auto musste am Samstag auf dem Red Bull Ring in Spielberg in die Box geschoben werden.