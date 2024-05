KONZ/NÜRBURGRING Rennsport-Geschichte auf zwei Rädern: Bert und sein Co. aus dem Tulpenland

Historischer Motorsport steht hoch im Kurs. Mit den Nürburgring Classic, dem 24h Classic, dem Oldtimer-Grandprix und dem 1000-km-Rennen finden in diesem Jahr vier Hochkaräter am Ring statt. Rennen auf zwei Rädern oder bei Gespannen auch mehr aber sind sehr selten. Weshalb das ADAC DMC Race Weekend und der „Kölner Kurs“ am Wochenende auf dem Ring ein echtes Schmankerl sind. Und mittendrin ist Bert Thiel, erfolgreicher BMW-Schrauber und Fahrer.