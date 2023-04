Der letzte Test vor dem 24h-Rennen Motorsport: Beim Exoten platzt der Knoten

Mercedes-AMG und Ferrari statt der Münchener Niere im Kühlergrill: Dreimal in Folge hatten sich drei verschiedene Rennställe mit einem BMW M4 GT3 bisher in der Nürburgring Langstrecken-Serie als unschlagbar erwiesen. Bis am Wochenende der letzte Test vor dem 24h-Rennen vom 18. bis 21. Mai anstand und sich die Konkurrenz nachhaltig in Stellung brachte.