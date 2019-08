Motorsport : „Die Weinberge – super aufregend“

TRIER Deutschland-Rallye: Mit neuem Auto und alten Freunden will Weltmeister Ogier seinen vierten Triumph einfahren.

Er ist der Top-Starter in einem Feld der absoluten Weltklasse, das sich ab Donnerstag bis zum Sonntag wieder in der Region und an deren Rand misst – vor rund 200 000 geschätzten Zuschauern an vier Tagen. Sechs Mal wurde Sébastien Ogier schon Rallye-Weltmeister. Bei der ADAC Rallye Deutschland will der 32-jährige Franzose in einem neuen Auto für einen neuen Arbeitgeber daran arbeiten, dass er am Ende der Saison ein siebtes Mal der Champion ist. Auf Fragen unserer Zeitung äußerte sich der 35-Jährige darüber, was er am deutschen WM-Lauf besonders mag und was eher nicht. Und wie er die Rallye, die er bereits dreimal gewann, in diesem Jahr als Jäger angehen will.