Motorsport Vom „Eisernen Schorsch“ und einer zweirädrigen Welt

Wer, wenn nicht jemand, der im 98. Lebensjahr steht, soll bitteschön jede Menge Anekdoten, Begebenheiten und Dramen aus seinem aufregenden und immer pulsierenden Leben zu erzählen haben? Das ist bei Menschen, sofern sie das Privileg einer solchen Ansammlung von Jahren für sich in Anspruch nehmen können, nicht anders als bei Rennstrecken. Und da am kommenden Wochenende nach fünfjähriger Absenz mit der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft (IDM) der motorisierte Zweiradsport wieder in die Eifel zurückkehrt, wollen wir heute in der prall gefüllten Lektüre des Motorrad-Rennsports auf dem Nürburgring blättern.