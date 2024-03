Vom Nürburgring bis nach Luxemburg Ein Experte gibt Tipps: Die schönsten Motorradstrecken der Region

Biken boomt. Die Zulassungszahlen neuer Motorräder, von Rollern, Mopeds, Choppern, über Naked Bikes bis hin zu großen Reise-Enduros, lag nach Angaben des Branchenspezialisten IVM (Industrieverband Motorrad) in Deutschland bereits zur Hälfte des vergangenen Jahres bei 128.778 Krafträdern und Motorrollern. Zehn Prozent mehr als noch im gleichen Zeitraum 2022. Der Nach-Corona-Effekt? Vielleicht. Stellt sich – nicht nur für routinierte Cruiser – die Frage: wohin? Was finde ich wo? Und was ist warum zu empfehlen? Wir haben uns bei einem erkundigt, der es wissen muss. Weil er seit rund 45 Jahren, und das sind ungefähr drei Viertel seines Lebens, auf „dem Bock“ sitzt.