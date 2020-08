Motorsport : DTM-Champion Rast setzt Aufholjagd fort

Klettwitz Audi-Pilot René Rast hat beim Deutschen Tourenwagen-Masters die Aufholjagd auf den im Gesamtklassement führenden Markenkollegen Nico Müller fortgesetzt.

Sechs Tage nach dem Erfolg auf dem Lausitzring konnte der Mindener am Samstag auch auf dem längeren Kurs in Brandenburg im fünften Rennen seinen zweiten Saisonsieg feiern. Müller belegte in einem spannenden Dreikampf den zweiten Platz vor dem Niederländer Robin Frijns.